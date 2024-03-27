Sandık görevlisi nerede oy kullanır?

27 Mart 2024 12:43 - Güncelleme : 27 Mart 2024 12:57

Yerel seçimlere sayılı günler kala insanlar oy kullanma konusunda araştırmalar yapıyor. Özellikle Sandık görevlilerinin nasıl ve nerede oy kullanacağını merak konusu oldu. Sandık görevlileri, görevli oldukları sandıkta oy kullanacak. Detaylar haberimizdedir.

SANDIK GÖREVLİSİ NEREDE OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan "Sandık Kurulu ile Oyların Sayım - Döküm İşlemleri Hakkında Bilgiler" kitapçığında yer alan bilgilere göre görevliler, görevlendirilmiş oldukları sandıkta ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilen belge ile oy kullanacaklar.

YSK tarafından yapılan açıklamada ayrıca Sandık Kurulu Başkanı, üyeleri, seçimin güvenliğini sağlayan kolluk güçleri, bina sorumluları ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişiler de aynı şekilde görevli olduğu sandıkta oy kullanacağı belirtilmiştir.

Görevlilerin ayrıca ikametgâhlarının bulunduğu sandıkta oy kullanamaması için seçmen listesinin yanına görevli olduklarına dair bilgi de yer almaktadır.