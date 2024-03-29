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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 12:55 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:57

AK Parti ile CHP adayları aynı masada

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da Çepni Mahallesi tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ile CHP adayları aynı masada

31 Mart yerel seçimlerine çok az kalırken parti adayları çalışmalarını son ana kadar sürdürmek istiyor. Adaylar Ramazan ayında çeşitli davetlere katılıyor.

AK Parti ile CHP adayları aynı masada - 1. Resim

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ve CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Çepni Mahallesi tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

AK Parti ile CHP adayları aynı masada - 2. Resim

MUDANYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Çepni Mahallesi Muhtarı Göksel Mete ve köy halkının verdiği iftar yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çepni Mahallesi Muhtarı Göksel Mete, “İftara katılım çok yoğundu. CHP ve AK Parti Mudanya Belediye Başkan adaylarını da davet ettik. Sağ olsun iki adayımız da bizi kırmadı. Bir araya gelince birbirlerine başarılar diledi. Kendilerine bizi kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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