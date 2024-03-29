Aydın'da eşekli seçim çalışması: Nail Kaplı yine gündemde!
Aydın'da 25 yıldır siyasetin renkli siması olan Nail Kaplı, ilginç seçim çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak eşek üstünde şehir turu yaparak vatandaşları selamlayan Kaplı, görenleri şaşırttı.
'Çılgın aday' Nail Kaplı, bu defa eşekle şehir turuna çıktı. Eski model bir kamyoneti giydirip projelerini sokak sokak dolaşan Kaplı, bu kez de eşekle şehir turuna çıktı. Vatandaşların kameralarına yansıyan bu ilginç görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
SEÇMENİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesini yalnız başına sürdüren Kaplı, sempatik tavırları ve sıra dışı fikirleriyle seçmenlerin dikkatini çekiyor. Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kaplı, bu seçimde de rakiplerine fark atmaya kararlı gibi görünüyor.
SOKAK SOKAK GEZİYOR
Her seçimde aday olan ve bir zamanlar ‘Aydın’ın üzerine örtmek’ gibi ilginç projeleri ile gündeme gelen Nail Kaplı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını tek amacının şehre hizmet etmek olduğunu söyledi. Giydirdiği çeyrek asırlık kamyoneti ve eşeği ile sokak sokak köy köy dolaşıp kendi propagandasını yapmaya çalışan Nail Kaplı, çarşı pazarda da broşürlerini bizzat kendisi dağıtıyor.