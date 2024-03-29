Aydın'da eşekli seçim çalışması: Nail Kaplı yine gündemde!

29 Mart 2024 19:12 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:13

'Çılgın aday' Nail Kaplı, bu defa eşekle şehir turuna çıktı. Eski model bir kamyoneti giydirip projelerini sokak sokak dolaşan Kaplı, bu kez de eşekle şehir turuna çıktı. Vatandaşların kameralarına yansıyan bu ilginç görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

SEÇMENİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Yaklaşık 30 yıllık siyasi mücadelesini yalnız başına sürdüren Kaplı, sempatik tavırları ve sıra dışı fikirleriyle seçmenlerin dikkatini çekiyor. Anavatan Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kaplı, bu seçimde de rakiplerine fark atmaya kararlı gibi görünüyor.

SOKAK SOKAK GEZİYOR

Her seçimde aday olan ve bir zamanlar ‘Aydın’ın üzerine örtmek’ gibi ilginç projeleri ile gündeme gelen Nail Kaplı, siyasetten hiçbir beklentisinin olmadığını tek amacının şehre hizmet etmek olduğunu söyledi. Giydirdiği çeyrek asırlık kamyoneti ve eşeği ile sokak sokak köy köy dolaşıp kendi propagandasını yapmaya çalışan Nail Kaplı, çarşı pazarda da broşürlerini bizzat kendisi dağıtıyor.