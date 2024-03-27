Bakanların seçim çalışması yapmasına Bülent Turan'dan KPSS yanıtı

27 Mart 2024 19:02 - Güncelleme : 27 Mart 2024 19:03

Kırşehir’e parti teşkilatını ziyaret için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bakanların Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylar için oy istemesini eleştirenlere cevap verdi.

Turan, açıklamasında; “. Bu bakanlar, AK Parti değil mi? İnsanımız, çalışmayan, üretmeyen bakanlar istemedi. Bakanlar KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile mi atandı” dedi. Ziyaretlerine Kırşehir Valiliğinde şeref defterini imzalayarak başlayan Bakan Yardımcısı Turan burada Vali Hüdayar Mete Buhara ve silahlı kuvvetler temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik ziyaretinde şehir hakkında brifing alan Turan daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi. Partisinde konuşan ve muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Turan, açıklamasında; “Bir bakanlık ve çalışanları kamu görevi yaparken bir ihmali oluyorsa bu tartışılır. Siz bakanımıza üyesi olduğu mensubu olduğu partiye gitme, adaya oy isteme derseniz yanlış yapmış olursunuz. Siz zamanında Zafer Partisi'ne gizli gizli bakanlık vaat ederken siyasi olmasın dediniz mi? Siz altılı masalarınızda bakanlar paylaşırken bunlar siyasi olmasın mı diye konuştunuz. Siz daha dün Cumhurbaşkanı seçimlerinde; İstanbul belediye başkanını, Ankara Belediye Başkanı'nın tüm görevlerini bıraktırarak dolaşırken aklına bu gelmedi mi?” diye sordu.

Türkiye’nin dünyada olan savaş karşısında büyümeye devam ettiğini aktaran Turan, “Savaş var, Türkiye hala büyümeye devam ediyor. Savunma Sanayi değişime ve gelişmeye devam ediyor. Biz Türkiye'mizin bölgesinde yaşanan sorunlara rağmen büyüyeceğinden endişemiz yok” dedi.

HALKIMIZ GEÇTİĞİMİZ SEÇİMLERDE YENİDEN REFAH'A SAHİP ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisine doğru yerde yer aldığı için sahip çıkıldığını anlatan Bakan Yardımcısı Turan, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz seçimlerde doğru yerde tavır aldığı için de halkımız Yeniden Refah Partisine sahip çıkmıştı. Her gün bakın Fox'ta Halk TV'ye, Sözcü TV'ye hep bunlar var. AK Parti'den gram oy tırtıklar mı endişesinden dolayı bunu yapmaya çalışıyorlar. Genel seçimlerde her gün Ahmet Davutoğlu'nu her gün Babacan'ı, her gün Gültekin beyi ekrana çıkaran Fox, Halk TV ve diğerleri kaldı mı şimdi. Varsa yoksa Fatih Erbakan var. Erdoğan’a ne kadar zarar veririz diye düşünüyorlar.”