Eski CHP'li isimden İmamoğlu hakkında dikkat çeken iddia: Kaybederse partisi de logosu da hazır 

28 Mart 2024 00:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 00:48

Türkiye yerel seçimlere günler sayarken saha çalışmaları da hızlandı. Yarışın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.

Seçim yarışı heyecanı devam ederken Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, seçimi İmamoğlu'nun kaybetmesi durumunda yeni parti kuracağını iddia etti.

Cem Küçük'ün sorularını cevaplayan Çakır Kılıçdaroğlu hakkında da dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Çakır'ın açıklaması şu şekilde:

Kemal Bey'le kurultaydan sonra görüştük. Vicdanen rahatsız olduğumu, uyuyamadığımı kumpas yaptığımızı söyledik. Biz bu kumpası Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 2022 Kasım ayında kurduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce aylar önce "Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday" algısı oluşturuldu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri daha öne çıkarıldı. Murat Ongun'un trol ordusunun işiydi. Biz de o ordunun içindeydik.

"PARTİSİ DE LOGOSU DA HAZIR"

Bize 'oyunuzu kime verirseniz verin Kılıçdaroğlu'na vermeyin' denildi. Ekrem Beyin, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa CHP'de veya başka bir yerde siyaset yapamama, bir yere gelememe" korkusu vardı. Zaten İmamoğlu'nun amacı CHP'de genel başkan olmak değil. İmamoğlu seçimi kaybederse partisi de hazır logosu da hazır. CHP'yi basamak olarak kullandı."