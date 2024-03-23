Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e gönderme: Bana olan sevgisi artıyor

23 Mart 2024 14:36 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:40

31 Mart yerel seçimlere günler kalırken Cumhur ittifakı seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ esnaf ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulundu.

Hamza Dağ, seçim çalışmalarına bugün İzmir Torbalı’da başladı. Burada Ayrancılar Barış Manço Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Dağ’a, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar eşlik etti.

Hamza Dağ ziyaret öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Dağ, öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi’nde yaşananlara değinerek, “Öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi’nde Sayın Özel ve heyetiyle bir karşılaşmamız oldu. Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı ile bizzat oradaki esnafımıza dokunarak, hemşehrilerimizle sohbet ederek seçim çalışmamızı yaparken, onlar otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk. Onlar el sallayınca biz de kendilerine İzmir’deki demokrasi havasını sonuna kadar yaşatmak için el salladık güzel bir görüntü oluştu.” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL BU İŞLERDEN ÇOK FAZLA ANLAMAZ”

Hamza Dağ, Çiğli’de CHP’li gençlerin duvarlara yazdığı yazı üzerinden kendisini hedef alan Özgür Özel’e de cevap verdi. Dağ, “Öncelikle şunu söyleyeyim, Çiğli’deki (CHP) gençlik kollarının yapmış olduğu olaydan ve süreçten benim sonradan haberim oldu. Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle şeyler her yerde olur. Bizimde tamamen espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82. dakikada playstation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz. Biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizde eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz.” şeklinde konuştu.

“SEÇİM YAKLAŞTIKÇA ÖZGÜR ÖZEL’IN PANİĞİ ARTACAK”

Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir’e her geldiğinde kendisini hedef almasını ise şu sözlerle değerlendirdi:

“Sayın Özel İzmir’e geldiği zaman mutlaka bizimle ilgili bazı açıklamaları oluyor. Baktığımda seçim yaklaştıkça CHP Genel Başkanı’nın bana olan sevgisinin artmaya başladığını görüyorum. Dün düzenlediği basın toplantısında 10 defa ismimi telafuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. CHP’nin en kısa süreli Genel Başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu var. İnşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etkisi olacağının endişesi onun bana olan sevgisini artırdığının farkındayım. Özgür Özel bizi sevmeye devam edecek.”

Hamza Dağ, daha sonra beraberindekilerle birlikte cadde üzerinde esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi.