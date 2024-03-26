İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

26 Mart 2024 10:36 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:57

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin belirlediği adayların seçim çalışmaları da hızla devam ediyor. İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez seçim çalışmaları kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel’in İYİ Partililerden oy istemesini çok sert sözlerle eleştiren Çömez “CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e bir mesajım var. Sayın Özgür Özel en son Manisa'da, ondan önce Ordu'da gittiği birçok yerde İYİ Partililerden oy istiyorum diyor. Bir kere bu siyasi kalpazanlıktır. Bir başka partiden 'ben sizden oy istiyorum' demek bir siyasi kalpazanlıktır ve bir çaresizliktir” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR BEY DEM'LİLERDEN OY İSTESİN"

Özgür Özel’in DEM’lilerden oy istemesi gerektiğini ifade eden Turhan Çömez, “Bu arada bir tavsiyem daha var kendisine. Bence Özgür Bey DEM'lilerden oy istesin. İyilerden oy alması mümkün değil. DEM'lilerden oy istesin ve bana göre böyle yaparsa kendisine daha doğru bir siyasi yol haritası çizmiş olur. Önce bunun bir altını çizeyim” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU BANA DESTEĞİNİ AÇIKLAYABİLİR"

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Turhan Çömez “Bu akşam tabii biz bölge çalışması yaparken Sayın Kılıçdaroğlu otelimize gelmiş. Ben kendisiyle görüşmedim. Tabii ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yirmi beş yıldır tanırım. 22. dönemde kendisiyle birlikte milletvekilliği yaptık. O dönemden kalma bir hukukumuz var. Geçtiğimiz genel seçimlerde de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydı. Biz tabii kendisini destekledik ve kendisini Millet İttifakı'nın adayı olarak hem sahiplendik hem de Balıkesir'de hepiniz biliyorsunuz çok ciddi destek olduk. Ben sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu bu desteğimize karşılık vermek üzere bana desteğini açıklamak üzere geldi. Benim beklentim o yönde. Bekleyeceğiz bakalım” dedi.