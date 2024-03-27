Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine mesaj dolu pankart ve 'duygusal kopuş' açıklaması

27 Mart 2024 20:32 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:44

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına sokaklara asılan gizemli “Seni sırtından hançerleyenlere oy yok” pankartları üzerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" imzası kullanılan pankartı asanlar için "Sahte pankartçılar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları için sahaya neden inmediğiyle ilgili tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu'nun sahaya inmesi halinde parti içinde "çift başlılık" yaşanacağı ve bu sürecin partililerde "duygusal kopuşa" yol açacağı yorumları da yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu bu yorumlara da değinerek bu teze sadık kaldığını şu sözlerle onayladı: “Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez” şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben..."

Partisinin tüm adaylarına desteğinin tam olduğunu büyük harflerle vurguladığı sosyal medya mesajında Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Sahte pankartçılara;

Sahte pankartlardan medet umanlara,

Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere,

Kötü kalpli insanlara…

“Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez” şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce kenarda oturan ben,

“Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor.” denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, “Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor” iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, bir gün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…”