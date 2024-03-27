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Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:10

Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayıncı Ahmet Sonuç yani takma adıyla Jahrein'e açtığı davayı kazandı. Birçok insan Jahrein'in ne kadar ve neden ceza aldığı araştırılıyor. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu&#039;na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayıncı Ahmet Sonuç yani takma adıyla Jahrein'e hakaret suçundan tazminat davası açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava sonuçlandı ve Ahmet Sonuç 20 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı. Detaylar haberimizde...

JAHREİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre Jahrein 20 bin TL tazminat ödeyecek.

Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek - 1. Resim

JAHREİN NEDEN KILIÇDAROĞLUNA TAZMİNAT ÖDEYECEK?

Celal Çelik'in yaptığı açıklamaya göre Jahrein'in 04.07.2023 tarihinde yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşım nedeniyle tazminat ödeyecek. Jahrein'e daha önce de üç kez Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği için dava açılmıştı.

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Kaynak: TGRT Haber
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