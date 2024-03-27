Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

27 Mart 2024 15:41 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:10

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne geçti? Cemil Tugay kritik toplantıyı anlattı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne geçti? Cemil Tugay kritik toplantıyı anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayıncı Ahmet Sonuç yani takma adıyla Jahrein'e hakaret suçundan tazminat davası açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava sonuçlandı ve Ahmet Sonuç 20 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı. Detaylar haberimizde...

JAHREİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NE KADAR TAZMİNAT ÖDEYECEK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamaya göre Jahrein 20 bin TL tazminat ödeyecek.

JAHREİN NEDEN KILIÇDAROĞLUNA TAZMİNAT ÖDEYECEK?

Celal Çelik'in yaptığı açıklamaya göre Jahrein'in 04.07.2023 tarihinde yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren paylaşım nedeniyle tazminat ödeyecek. Jahrein'e daha önce de üç kez Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği için dava açılmıştı.