Özgür Özel'in çıkışına Turhan Çömez'den sert cevap: Sen eczacıyken ben siyasetteydim
CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Partili seçmenlerden Balıkesir'de oy istemesine pankartla tepki gösterdiği için "Sen de gidip ananın evine pankart astırıp protesto yapacaksın. Yazıklar olsun" diyerek hedef aldığı İYİ Partili Çömez'den TGRT Haber ekranlarında cevap geldi. Çömez, "Özel, eczanesinde çalışırken ben siyasetteydim. Keşke özel rakiplerini aşağılamak yerine kendi adayını ön plana çıkarsa" dedi.
CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın için sahaya inen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehirde İYİ Parti seçmeninden CHP adaylarına oy istedi. Özel'in bu çıkışı sonrası İYİ Parti ile CHP arasında ipler gerildi.
Özgür Özel, konuşmasında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Op. Dr. Turhan Çömez’i hedef göstermesi sonrası Çömez’den TGRT Haber ekranlarında cevap geldi.
Özel'in İYİ Parti'den oy istemesine kızan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Op. Dr. Turhan Çömez, pankart açarak, "Sayın Özgür Özel, adaylarınıza oyu İYİ Parti’lilerden değil, DEM’lilerden isteyin. İYİ’lerden size oy yok" notu yazılmıştı.
"ECZANEDE ÇALIŞIRKEN BEN SİYASETTEYDİM"
Çömez, "Özgür Bey'in içine düştüğü duruma üzüldüm. Demokrasi ile ciddi sıkıntıları olduğu çok açık. Özel, eczanesinde çalışırken ben siyasetteydim. Keşke özel rakiplerini aşağılamak yerine kendi adayını ön plana çıkarsa..." dedi.