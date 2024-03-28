Özgür Özel'in çıkışına Turhan Çömez'den sert cevap: Sen eczacıyken ben siyasetteydim 

28 Mart 2024 00:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 00:18

İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

İYİ Partili isimden Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu bir siyasi kalpazanlıktır

CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın için sahaya inen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehirde İYİ Parti seçmeninden CHP adaylarına oy istedi. Özel'in bu çıkışı sonrası İYİ Parti ile CHP arasında ipler gerildi.

Özgür Özel, konuşmasında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Op. Dr. Turhan Çömez’i hedef göstermesi sonrası Çömez’den TGRT Haber ekranlarında cevap geldi.

Özel'in İYİ Parti'den oy istemesine kızan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Op. Dr. Turhan Çömez, pankart açarak, "Sayın Özgür Özel, adaylarınıza oyu İYİ Parti’lilerden değil, DEM’lilerden isteyin. İYİ’lerden size oy yok" notu yazılmıştı.

"ECZANEDE ÇALIŞIRKEN BEN SİYASETTEYDİM"

Çömez, "Özgür Bey'in içine düştüğü duruma üzüldüm. Demokrasi ile ciddi sıkıntıları olduğu çok açık. Özel, eczanesinde çalışırken ben siyasetteydim. Keşke özel rakiplerini aşağılamak yerine kendi adayını ön plana çıkarsa..." dedi.