Saadet Partisi adayı Birol Aydın'dan TGRT Haber'e özel açıklamalar

26 Mart 2024 09:38 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:11

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, TGRT Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu.

"BU SEÇİMDE İNSANIMIZ ÇOK YORGUN..."

Aydın'ın konuşmasından satır başları:

-Çok seçim geçirdik İstanbul'da Türkiye'de bu sefer bu seçimde insanlarımız çok yorgun bir de korku hali var. Bu korku depremle ilgili daha çok. Ekonomik kaygı hayat pahalılığı büyükşehirlerde kendisini daha çok hissettiriyor. Bütün hizmetlere rağmen hala bir keşmekeşlik devam ediyor.

Betonuyla İstanbul üzerimize üzerime doğru gelmekte... Şimdi son 20 yıldır İstanbul'da en çok konuşulan depreme dayanıksız konutlarımızın varlığıdır. Bu kadar konuşulmasına rağmen ilerleyememişiz. Neticede bugün insanımız başını yastığa koyarken bir kaygı bir endişe ve bir korkuyla koyuyor.

Piyasada da ne konuşuluyor; emsal artışı yapalım, konutların metre karesini biraz küçültelim, vatandaşlar üstüne para versin... Bu şartlarda vatandaşlar bu yükün altına giremiyor. Ama yukarda mega mega projeler açıklanıyor. 5 yıl önce büyük vaatlerle iş başına gelenlerin yine bu konuyla ilgili çok somut bir dönüşümü gerçekleştirmediğini görüyoruz.

"İSTANBUL'DA ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Yeni bir İstanbul'u ortaya koyabiliriz. İstanbul'a sayısal değerler üzerinden bakılmaması gerekiyor. İstanbul'a manası üzerinden bakmak gerekiyor; insanı, aileyi esas alarak bir bakış getirmemiz gerekiyor.

"YILDA 40 BİN KONUTUN ÜCRETSİZ DÖNÜŞÜMÜNÜ VAAT EDİYORUZ"

Ortalıkta çok şey konuşuluyor ama İstanbul konuşulmuyor. Biz Saadet Partisi olarak merkezinde insanın, ailenin ve mahallenin olduğu bir İstanbul tasavvur ediyoruz. Yılda 40 bin konutun ücretsiz dönüşümünü vaat ediyoruz. En riskli binalardan başlayarak bu dönüşümü gerçekleştireceğiz.

"HER YIL BİR AYIMIZ ANLAMSIZCA TRAFİKTE GEÇİYOR"

Dünyanın büyük şehrinde de trafik var. Trafiksiz büyük metropoller yok. Ama büyük metropollerde Avrupa'da trafiğin yavaşlaması hali var biz ise duruyoruz. Her yıl bir ayımız anlamsızca trafikte geçiyor. Anlamsızca bir şişme var trafikte... Küçük dokunuşlarla bugün 45 dakikayı 30 dakikaya 30 dakikayı da 15 dakikaya düşürebiliriz.

"İSTANBUL'UN İRADESİNİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

İstanbul'un iradesinin önünde kimse duramaz; 35 bin taksi bugün İstanbul'un ihtiyacıdır. İstanbul'u biz neden paylaşımlı yolculuktan mağdur bırakalım. Ulaşımla ilgili akupunktur dokunuşlarıyla birlikte bugün bir iyileştirme yapmak mümkün...

"BAŞIBOŞ HAYVANLAR SORUNU VE ÇÖZÜM YOLARI"

(Başıboş hayvanlar sorunu ve çözüm yolları) Süratle çeteleşmiş köpekleri toplayacağız. Bu popülasyonu azaltmak için kısırlaştırmayı aktif olarak yapacağız. Veteriner istihdamı sağlayacağız. Barınaklarımızı genişleteceğiz ve çoğaltacağız. Barınakların online takip edileceği bir sistem oluşturacağız.

"BEBEKLİ EVLERE ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ"

Hayat pahalılığı başlı başına bir meseledir. Bu yerel seçimde vatandaşın en büyük canını yakan hayat pahalılığı kısmıdır. Kantin Kart projesini devreye sokacağız. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın günlük kantin masrafınız karşılayacağız. 0-2 yaş çocuğu bulunan ailelerin hanelerini doğal gaz tüketimlerinin ilk 125 metreküpünü ücretsiz yapacağız. Evlenmek isteyen dar gelirli ailelere destek vereceğiz. İBB olarak okullar için 'hijyen timleri' kurarak bu konuyu çözüme ulaştıracağız. Kadınlara, engelli vatandaşlarımıza ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet verecek bir 'Pembe Metrobüs' projesini hayata geçireceğiz.