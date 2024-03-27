Siyasetçilerin oy kullanacağı şehirler... İşte liderlerin seçim günü mesaisi 

27 Mart 2024 00:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:16

Muharrem İnce’den, CHP lideri Özgür Özel’e tepki: HDP barajı geçince havalara zıplamadın mı?

Muharrem İnce’den, CHP lideri Özgür Özel’e tepki: HDP barajı geçince havalara zıplamadın mı?

Türkiye yerel seçimi bekliyor. Siyasiler son mitingleri için il il gezerken 31 Mart günü oy kullanacakları şehirler de belli oldu.

NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da oyunu kullanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Fatih ilçesinde sandığa gidecek.

CHP LİDERİ MEMLEKETİNDE OY KULLANACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da oy kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu defa Ankara'da olacak olan Akşener, Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.