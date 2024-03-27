27 Mart 2024 00:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:16
Siyasetçilerin oy kullanacağı şehirler... İşte liderlerin seçim günü mesaisi
Yerel seçimlere 4 gün kala siyaset sahnesi ısındı. 31 Mart'a günler sayan politikacıların da sandıkları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçim olduğu gibi Üsküdar'da oy kullanacak. İşte diğer siyasilerin oy kullanacağı şehirler...
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye yerel seçimi bekliyor. Siyasiler son mitingleri için il il gezerken 31 Mart günü oy kullanacakları şehirler de belli oldu.
NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da oyunu kullanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Fatih ilçesinde sandığa gidecek.
CHP LİDERİ MEMLEKETİNDE OY KULLANACAK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da oy kullanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu defa Ankara'da olacak olan Akşener, Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.
Kaynak: TGRT Haber