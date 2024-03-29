YSK Başkanı'ndan partilere çağrı: İhtiyaçlar giderilmeli

29 Mart 2024 12:49 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:11

Milyonlarca vatandaşın sandık başına gidip oyunu kullanacağı yerel seçimlere sayı günler kaldı. YSK Başkanı Ahmet Yener de gazetecilerin yerel seçimlere ilişkin sorularını cevapladı.

Seçim günü oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayma işlemlerinin aralıksız devam edeceğini aktara Yener, oruçlu sandık görevlileriyle alakalı partilere çağrıda bulundu.

"PARTİLER GÖREVLİLERİN İHTİYAÇLARINI GİDERECEKTİR"

Yener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"1973 ve 2024 yılında seçimler ramazan ayına denk geldi. YSK seçim yasaları uygulamakla hükümlü bir kurum. Seçimler bittikten sonra oy sayım işlemlerine aralıksız devam edilmesi gerektiği kararını aldı. Ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucu çıkarmamak gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecektir"