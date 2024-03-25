Yeniden Refah'tan ayılan Suat Pamukçu TGRT Haber'de... YRP'den neden ayrıldı?

25 Mart 2024 22:14 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:07

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. İstanbul mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu TGRT Haber'e konuştu.

Yneiden Refah Partisi'nden ayrılık nedeni olarak İstanbul'da iş birliğinin sağlanamamasını ve partisinin ilkelerinden uzaklaşmasını gösterdi.

Necmettin Erbakan'ın siyaset anlayışının ve mütedeyyin insanları bir araya getirme hedefinin altını çizen Pamukçu, Erbakan'ın vefatından sonra Saadet Partisi'nin bu ilkeleri sürdürememesi sebebiyle Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) kurulduğunu belirtti, ancak son seçimlerde YRP'nin de bu ilkelerden sapma gösterdiğini ifade etti.

Suat Pamukçu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul'da iş birliği yapılmadığı için ayrıldığımı söyleyebilirim. Ayrılış dilekçemde de 'partinin ilkelerinden uzaklaşması' olarak yazdım. Erbakan Hoca'da bakılması gereken en önemli özelliği siyasetidir. Erbakan Hoca'mız mütedeyyin insanların çatı altında toplamayı hedeflemişti. Erbakan Hoca, Türkiye'de bir daha CHP iktidar olmasın diye çalışmıştır. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için siyaset içindedir.

1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi önemli bir başarı elde etmişti. Milli Selamet Partisi'ne oy verenleri incelerseniz muhafazakar CHP'lilerdir. Ben o günlerden geliyorum. Erbakan Hoca öldükten sonra Saadet Partisi onun ilkelerini devam ettiremedi. Hocamızın prensiplerini uygulamadı ve bu yüzden Yeniden Refah Partisi kuruldu. YRP'yi kurarken 'Saadet Partisi gibi olmayalım' dedik. Son seçimlere kadar bunu devam ettirdik ama bu son durumda ilkelerden uzaklaştık.

"30 MADDELİK MUTABAKATI BEN YAZDIM"

Yüzde 7 barajı sebebiyle ittifak yapıldı. İttifaka karşı olanlara birisi çıkıp 'siz vekilliği bırakın o zaman' derse ne yapacaksınız? Eğer benim seçilmem için çalışan varsa yanlış yapmış olur. Seçim zamanı çalışanlar ibadet aşkıyla çalıştılar. 30 maddelik mutabakat metnini ben yazdım. Gidip AK Parti'den milletvekili istemedim. Bu 30 maddeye AK Parti 'bunları yaparsak bunlar milletin yararınadır' dedi.

30 MADDE YERİNE GETİRİLDİ Mİ?

Seçimden sonra Meclis 3 ay ya çalıştı ya çalışmadı. Bu süre zarfında bunlardan kaçının yapılıp yapılmadığı konusunda şart koymadık. İçlerinde İHA-SİHA çalışmaları vardı ve bu yapıldı. Hazinenin kaynaklarının yüzde 10'unun üretime kullanılmasını istedik, Cumhurbaşkanımız buna olumlu yaklaştı.

PARTİYE NE TAVSİYE ETTİ?

Bence Yeniden Refah Partisi'nin kimseyle ittifak yapmasına gerek yoktu. Belediye meclislerine oy verelim dedim. Geçen yıl alınan yüzde 3'ü, yüzde 10'a çıkaralım istedim. Türkiye genelinde alınan oylara belediye başkanlarının etkisi yok. Bu seçimler 2028'in bir provası. Bu seçimi biz beka meselesi olarak görmeliyiz. İmamoğlu kazanırsa 2028'de Cumhurbaşkanlığını hedefliyor. 'Seçmen Erdoğan'a ders verecek' iddiası inandırıcı değil.