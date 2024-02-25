Beşiktaş İstanbulspor karşısında çıkışını sürdürdü

25 Şubat 2024 20:51 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:23

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş takımları Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş’ın gollerini 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Muçi attı.

Beşiktaş bu sonuçla birlikte 46 puanla 4. sırada yer aldı. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada yer almaya devam ediyor.

ERNEST MUÇİ'DEN SİFTAH

54.dakikada gol bulan Ernest Muçi, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Muçi, Beşiktaş'ta 3. maçında ilk golünü atarken, toplam 266 dakika mücadele etti.

SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ FORMASIYLA ZİRVEDE

Semih Kılıçsoy, İstanbulspor karşısında 23. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yıldız, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 10. Süper Lig maçında 9. golünü atma başarısı gösterdi.

Opta verilerine göre 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla en fazla maçın açılışını yapan oyuncu konumunda.

GEDSON FERNANDES DERBİDE YOK

Mücadelenin 34. dakikasında Gedson Fernandes sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu 28. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun kafayla vurdu, zeminden seken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

9. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emrehan Gedikli, soldan atağa katılan Ali Yaşar'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda savunmaya da çarpan topu Mert Günok uzanarak kontrol etti.

22. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Al-Musrati'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Mamadou, ceza sahası içine girip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak açıyı kapatan Mert Günok gole izin vermedi.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Cenk Tosun, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

34. dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Gedson, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

36. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Loshaj ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Al-Musrati, rakibinden sıyrılıp soldan savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun'u topla buluşturdu. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

54. dakikada Ernest Muçi, Gedson'un pasında kaleyi tam cepheden gören noktadan yerden yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2.