Beşiktaş taraftarına kötü haber! Genç yıldız oyuna devam edemedi

23 Mart 2024 18:16 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:29

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli arada Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın Buducnost ile oynadığı hazırlık maçında talihsiz bir olay yaşandı. 20 yaşındaki sol bek Serkan Emrecan Terzi, 12. dakikada rakip futbolcuyla girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Terzi'nin yerine 16. dakikada Umut Meraş oyuna dahil oldu. Beşiktaş YouTube kanalından yapılan açıklamada, Terzi'nin tarak kemiğinin altında ağrı hissettiği ve tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı belirtildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 28 Nisan 2022'de siyah-beyazlı kulüple profesyonel sözleşme imzalayan Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığı şu anda belirsiz görünüyor.