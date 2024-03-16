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16 Mart 2024 18:43 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:49

Çorum FK 7 gollü maçı son dakikada kazandı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında play-off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, sahasında Manisa FK'yı 4-3 yendi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çorum FK 7 gollü maçı son dakikada kazandı
Futbol, Ahlatcı Çorum Fk, Süper Lig

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabayı konuk ekip Manisa FK hızlı başladı. 4. ve 8. dakikada Sandro Lima ile fileleri havalandıran Ege ekibi, 2-0 öne geçti. Lima'nın gollerine 21. ve 35. dakikalarda Thomas Verheijdt ile yanıt veren ev sahibi Ahlatcı Çorum FK, skoru 2-2 getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Çorum ekibi, Ozan Sol'un 47. dakikada attığı golle mücadelede 3-2 öne geçti. Ev sahibi, golcü oyuncusu Ahmet Sağat ile 86. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 4-2

Çorum FK 7 gollü maçı son dakikada kazandı - 1. Resim

88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sandro Lima, "hat-trick" yaptı ve farkı 1'e indirdi: 4-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve 7 golle sahne olan müsabakadan Ahlatcı Çorum FK, 3 puanla ayrıldı.

Play-off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, aldığı bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Manisa FK ise 31 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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