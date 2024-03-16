Çorum FK 7 gollü maçı son dakikada kazandı

16 Mart 2024 18:43 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:49

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabayı konuk ekip Manisa FK hızlı başladı. 4. ve 8. dakikada Sandro Lima ile fileleri havalandıran Ege ekibi, 2-0 öne geçti. Lima'nın gollerine 21. ve 35. dakikalarda Thomas Verheijdt ile yanıt veren ev sahibi Ahlatcı Çorum FK, skoru 2-2 getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Çorum ekibi, Ozan Sol'un 47. dakikada attığı golle mücadelede 3-2 öne geçti. Ev sahibi, golcü oyuncusu Ahmet Sağat ile 86. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 4-2

88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sandro Lima, "hat-trick" yaptı ve farkı 1'e indirdi: 4-3

Kalan sürede başka gol olmadı ve 7 golle sahne olan müsabakadan Ahlatcı Çorum FK, 3 puanla ayrıldı.

Play-off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, aldığı bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Manisa FK ise 31 puanda kaldı.