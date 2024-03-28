28 Mart 2024 22:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:18
Fenerbahçe sezonu lider tamamladı
Fenerbahçe Opet, 15. hafta erteleme maçında ezeli rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek Vodafone Sultanlar Ligi'ni zirvede tamamladı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Opet, 15. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti. Sarı lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup ederek lig etabını zirvede tamamladı.
Fenerbahçe Opet, play-off yarı finalinde ligde dördüncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.
Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Şampiyonluk Etabı Eşleşmeleri:
Fenerbahçe Opet - THY
Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit
Kaynak: Anadolu Ajansı