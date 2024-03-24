Futbol tarihinde bir ilk! Aynı gece iki maçta da 7. saniyede gol geldi

24 Mart 2024 04:50 - Güncelleme : 24 Mart 2024 04:50

Bu gece oynanan dostluk maçlarında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir rastlantı yaşandı. Slovakya-Avusturya ve Fransa-Almanya maçının 7. saniyelerinde goller atılarak ilginç bir olay denk geldi.

KROSS ASİST YAPTI, WIRTZ GOLÜ ATTI

Slovakya-Avusturya maçının 7. saniyesinde Christoph Baumgartner topu ağlarla buluşturdu. Bu mücadeleden 3 saat sonra benzer an Fransa-Almanya maçında yaşandı.

3 yıl aradan sonra milli takıma dönen Toni Kroos, Florian Wirtz'e 7. sn'de asist yaptı. Wirtz'in attığı golün ardından Almanya cephesi büyük sevinç yaşarken Fransızlar da adeta şoka uğradı. Almanya, EURO 2024 öncesi hazırlıklar kapsamında konuk olduğu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, EURO 2024’te D Grubu’nda mücadele edecek.

Almanya ise İskoçya, Macaristan ve İsviçre gibi takımlarla A Grubu’nda yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM'IN RAKİBİ 2 GOLLE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Avusturya, hazırlık maçında konuk olduğu Slovakya'yı 2-0 yendi.

Avusturya'nın galibiyet gollerini 7. saniyede Christoph Baumgartner ve 82. dakikada Andreas Weimann attı.

Avusturya ile Türkiye, 26 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek.