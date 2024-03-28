28 Mart 2024 23:41 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:42
Mauro Icardi rekor için sahaya çıkıyor!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kariyerindeki bir dönüm noktasına çok yaklaştı. Arjantinli forvet, üç kez daha gol ya da asist yaparak kendi rekorunu aşacak.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: NTV Spor
Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Mauro Icardi, kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için gün sayıyor.
Galatasaray'ın bu sezon kalan 8 maçında Mauro Icardi, 3 gol ya da asist daha yaparsa, kariyer rekorunu kırarak en verimli sezonunu geçirecek.
36 SKOR KATKISINDA BULUNMUŞTU
Icardi, daha önce 2014-2015 sezonunda Inter Milan ile 27 gol atıp 9 asist yaparak toplamda 36 skor katkısında bulunmuştu. Şu anda Icardi'nin bu sezonki performansı 23 gol ve 11 asist ile dikkat çekiyor.
Kaynak: NTV Spor