Mauro Icardi rekor için sahaya çıkıyor! 

28 Mart 2024 23:41 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:42

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Mauro Icardi, kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için gün sayıyor.

Galatasaray'ın bu sezon kalan 8 maçında Mauro Icardi, 3 gol ya da asist daha yaparsa, kariyer rekorunu kırarak en verimli sezonunu geçirecek.

36 SKOR KATKISINDA BULUNMUŞTU

Icardi, daha önce 2014-2015 sezonunda Inter Milan ile 27 gol atıp 9 asist yaparak toplamda 36 skor katkısında bulunmuştu. Şu anda Icardi'nin bu sezonki performansı 23 gol ve 11 asist ile dikkat çekiyor.