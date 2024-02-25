Tgrt Haber
Haberler>Spor>Murat Sancak istifa etti! İşte Adana Demirspor'un yeni başkanı
25 Şubat 2024 19:59 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:29

Murat Sancak istifa etti! İşte Adana Demirspor'un yeni başkanı

Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başkanlıktan istifa edip, görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Murat Sancak istifa etti! İşte Adana Demirspor&#039;un yeni başkanı
Adana Demirspor, Murat Sancak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak  görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı. İşte Murat Sancak'ın istifa paylaşımı:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Niye, ne için diye sorgulamayın. Öyle gerektiği için nedenini ve ne içinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligte kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun. Bana güvenin."

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...