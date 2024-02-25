Murat Sancak istifa etti! İşte Adana Demirspor'un yeni başkanı

25 Şubat 2024 19:59 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 21:29

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görevi Metin Korkmaz'a devrettiğini açıkladı. İşte Murat Sancak'ın istifa paylaşımı:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Niye, ne için diye sorgulamayın. Öyle gerektiği için nedenini ve ne içinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin. Benim hakkım varsa helaldir, Allah'a emanet olun. Bu takım ligte kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun. Bana güvenin."