Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:
19 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)