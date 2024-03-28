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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 17:05 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:06

Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı açıklandı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Süper Lig&#039;de 33. hafta programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu - 1. Resim

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu - 2. Resim

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)

Süper Lig'de 33. hafta programı belli oldu - 3. Resim

22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

Kaynak: Anadolu Ajansı
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