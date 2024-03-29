Top toplayıcı çocuklarla ilgili yeni sisteme geçiliyor

29 Mart 2024 17:54 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:12

Premier Lig yönetimi, ev sahibi takımlara avantaj sağladığı gerekçesiyle top toplayıcı çocukların topu oyunculara geri vermesini yasakladı.

TOP TOPLAYICI ÇOCUKLAR TOPU DİREKT OYUNCULARA VEREMEYECEK

Telegraph'da yer alan haberde top toplayıcı çocuklar bundan böyle topu direkt oyunculara vermek yerine meşin yuvarlağı saha kenarlarındaki en yakın konilere yerleştirecek.

Top toplayıcı çocukların topu boş bir koniye bırakıp kendileri için belirlenen noktalarda bekleyeceği, koninin yanında konumlanmayacağı aktarıldı. Buna göre her iki taraftar 7'şer adet olmak üzere toplam 14 top saha kenarında bulunacak.