Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI
Öte yandan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de yerde tekmelendi. Maç sonrası sahaya inenlerin yanısıra, hakeme saldıranların tümü hakkında savcılık soruşturması başlatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) BAHATTİN ŞİMŞEK
16 MART CUMARTESİ:
13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) EMRE KARGIN
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) CİHAN AYDIN
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) BURAK PAKKAN
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
17 MART PAZAR:
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) ATİLLA KARAOĞLAN
16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) BURAK ŞEKER
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) HALİL UMUT MELER