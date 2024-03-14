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14 Mart 2024 11:46 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:56

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - 1. Resim

HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Öte yandan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de yerde tekmelendi. Maç sonrası sahaya inenlerin yanısıra,  hakeme saldıranların tümü hakkında savcılık soruşturması başlatıldı.  

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - 2. Resim

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı ve hakemler şöyle;

YARIN:

20.30 Pendikspor - İstanbulspor (Pendik) OĞUZHAN ÇAKIR

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor (Atatürk Olimpiyat) BAHATTİN ŞİMŞEK

16 MART CUMARTESİ:

13.30 Alanyaspor - Kayserispor (Alanya Oba) EMRE KARGIN

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir (Eryaman) CİHAN AYDIN

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor (Tüpraş) BURAK PAKKAN

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor (Yeni Adana) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

17 MART PAZAR:

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK (Çaykur Didi) ABDULKADİR BİTİGEN

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan) ) ATİLLA KARAOĞLAN

16.00 Hatayspor - Samsunspor (Mersin) BURAK ŞEKER

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe (Papara Park) HALİL UMUT MELER

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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