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19 Mart 2024 02:18 - Güncelleme : 19 Mart 2024 02:20

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyunculara sert sözler: Sizi futbolcu sanıyorduk

İki gün önce yaşanan olaylı derbinin ardından Trabzonspor cephesinden yeni açıklama geldi. Bordo-mavili ekip son paylaşımında, "Biz sizi futbolcu sanıyorduk..." ifadelerine yer vererek Fenerbahçeli futbolcuların görüntülerini paylaştı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası olaylı maça sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 2-3 ile geçerken maç sonu çıkan kavga karşılaşmanın önüne geçti. 

Müsabaka sonrası sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplanıp galibiyeti kutlarken bordo-mavili taraftarlar sahaya indi. Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. 

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyunculara sert sözler: Sizi futbolcu sanıyorduk - 1. Resim

Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde kendisine saldıran holiganları etkisiz hale getirdi. 

TRABZONSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trabzonspor, resmi X hesabından Fenerbahçe maçı sırasında yaşanan ve tribünde taraftarların çekimine ait bir video paylaştı. 

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyunculara sert sözler: Sizi futbolcu sanıyorduk - 2. Resim

Videoda Fenerbahçeli futbolcular yer alırken paylaşımda, "Biz sizi futbolcu sanıyorduk... Provokatörler" notu düşüldü. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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