Trabzonspor'dan Fenerbahçeli oyunculara sert sözler: Sizi futbolcu sanıyorduk
İki gün önce yaşanan olaylı derbinin ardından Trabzonspor cephesinden yeni açıklama geldi. Bordo-mavili ekip son paylaşımında, "Biz sizi futbolcu sanıyorduk..." ifadelerine yer vererek Fenerbahçeli futbolcuların görüntülerini paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftası olaylı maça sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 2-3 ile geçerken maç sonu çıkan kavga karşılaşmanın önüne geçti.
Müsabaka sonrası sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplanıp galibiyeti kutlarken bordo-mavili taraftarlar sahaya indi. Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.
Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde kendisine saldıran holiganları etkisiz hale getirdi.
TRABZONSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Trabzonspor, resmi X hesabından Fenerbahçe maçı sırasında yaşanan ve tribünde taraftarların çekimine ait bir video paylaştı.
Videoda Fenerbahçeli futbolcular yer alırken paylaşımda, "Biz sizi futbolcu sanıyorduk... Provokatörler" notu düşüldü.