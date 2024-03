Samsung sözünü tuttu: Galaxy AI, One UI 6.1 ile alt modellere de geldi

29 Mart 2024 13:01 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:01

Samsung hız kesmiyor: Android 14 (One UI 6) Türkiye'de popüler olan modele geldi

Samsung hız kesmiyor: Android 14 (One UI 6) Türkiye'de popüler olan modele geldi

Samsung, Galaxy S24 serisi ile tanıttığı Galaxy AI platformuyla akıllı telefonunda yapay zeka çağını başlattı. En dişli rakiplerinden Apple henüz yapay zeka tarafında bir adım atmazken, Güney Koreli şirket Galaxy modellerinde birbirinden ilgi çekici yenilikler yaptı.

Galaxy AI, Galaxy S24 serisiyle sınırlı kalmayacak. Bir telefonundaki yeni özellikleri alt modellerine de getirme alışkanlığı olan Samsung yine geleneğini bozmayarak, yapay zeka özelliklerini 2023 yılında piyasaya sürülen akıllı telefonlarında kullanıma sundu.

ONE Uİ 6.1 DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Daha önce söz verdiği gibi, Galaxy AI özelliklerini Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 ve Tab S9 serisi modellerine getiren One UI 6.1 güncellemesini yayına aldı.

GSMArena'nın haberine göre, yaklaşık 3GB'lık bir indirme boyutuna sahip olan güncelleme Kuzey Amerika, Avrupa ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın hemen her yerinde indirmeye açıldı.

GALAXY AI İLE GELEN ÖZELLİKLER NELER?

Galaxy AI; Circle to Search, canlı arama ve konuşma çevirisi, metin, resim, işaret ve belgelerde çeviri, metin özetleme, ses kaydı transkripsiyonun ve görüntüler için üretken yapay zeka ve duvar kağıdı oluşturma özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Samsung Türkiye, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte, fotoğraf düzenlemeden gündelik iletişime, not tutma deneyiminden arama deneyimine, Samsung’un sunduğu en yeni yapay zeka yetenekleri 28 Mart 2024 tarihinden başlayarak daha fazla kullanıcının yaşamını kolaylaştırmaya devam edecek. One UI 6.1 güncellemesi, bu tarihten itibaren Galaxy S23 Serisi, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5 ve Tab S9 Serisi cihazlara indirilebilir."

YAPAY ZEKA, İOS 18 İLE İPHONE'LARA GELECEK

Öte yandan Apple da mayıs ayında gerçekleştireceği WWDC24 geliştirici konferasında iOS 18 ile birlikte kullanıcılarına sunacağı yapay zeka özelliklerini tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan haberlerde, şirketin Google'ın Gemini adlı yapay zeka modelini kullanmak istediği ve alternatif olarak OpenAI ve Baidu ile de görüşmeler sağladığı iddia edildi. WWDC24'te Apple'ın kendi sohbet botunu ise piyasaya sürmeyeceği öne sürüldü.