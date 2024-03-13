Sütlacın tahtı sallantıda! Süt helvası ağzınızı tatlandıracak...

13 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:21

Ramazan ayında yemekten sonra şerbetli tatlılar yerine tüketilmesi gereken sütlü tatlıların başında gelen süt helvası orjinal tarifiyle gönüllerinizi fethedecek. Bursa'nın eşsiz lezzetleri arasında yerini alan süt helvasının iç dokusu yumuşak ve ağızda hoş bir tat bırakan lezzettedir. Sizler de evinizde kolaylıkla süt helvası yaparak iftar sonrası ağzınızı tatlandırabilirsiniz. İşte süt helvası tarifi...

Süt Helvası Tarifi İçin Malzemeler

Helva İçin:

- 1 litre Süt

- 5 yemek kaşığı Tereyağı (100 gram)

- 5 yemek kaşığı un (100 gram)

- 1 su bardağı toz şeker (200 gram)

- 1 paket vanilin

- 1 adet yumurta sarısı

Üzeri İçin:

- 3 yemek kaşığı fındık içi

YAPILIŞI

- Süt ve şekeri eriyene kadar derin bir kapta iyice karıştırın.

- Geniş bir tavaya koyduğunuz tereyağı ve unu orta ateşte, unun kokusu çıkana kadar kavurun.

- Çırptığınız şekerli sütü, kavrulmakta olan karışıma azar azar ekleyerek sürekli karıştırın ve pürüzsüz bir hal alıp koyulaşana kadar bu işleme devam edin.

- Son olarak vanilin ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

- Karışımı orta boy fırın kabına dökün ve üzeri kabuk tutana kadar 10 dakika bekleyin.

- 230 derece önceden ısıtılmış fırında süt helvasını, üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

- Fırından çıkardığınız süt helvasını soğuk ya da sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun... 😊