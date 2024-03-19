Yiyenin tutkunu olduğu Kilis tatlısı: Cennet çamuru... İşte tarifi ve hikayesi

19 Mart 2024 07:25 - Güncelleme : 19 Mart 2024 07:35

Dünyanın jeopolitik açıdan en önemli geçiş güzergahlarından birinde yer alan Türkiye, bu sayede çok zengin bir kültürel yapıyı içinde barındırıyor. Bu zenginlik kuşkusuz Türk mutfağına da büyük katkı sunuyor.

Yakın coğrafyadaki birçok kadim kültürden beslenen Türk mutfağı, gastronomi dünyasının her zaman yoğun ilgisini üzerine çekiyor. Son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne özgü lezzetler dünya genelinde de ününü artırıyor.

YİYENLER BİR DAHA VAZGEÇEMİYOR

Bu tatlardan biri de artık birçok seçkin restoranın menüsüne giren cennet çamuru tatlısı. Anavatanı Suriye'nin Halep kenti olan, ancak sonraları Kilis mutfağında yeni bir yorum kazanan cennet çamuru tatlısı, sadece tadıyla değil görünümüyle de iştah kabartıyor. İlk bakışta kaymaklı künefeye benzeyen bu şerbetli tatlı, ismiyle akıllarda soru işaretleri bıraksa da yiyenleri tutkunu haline getiriyor.

CENNET ÇAMURU TATLISI HİKAYESİ

Kilis'e özgü olan bu lezzetin geçmişi çok da eski değil. Tatlıya, 1957 yılında cennet çamuru ismi veriliyor. Tatlının isim babası ise yılların 2017 yılında vefat eden merhum tatlı ustası Abdülkerim Bekan. Bekan bir gün bir müşterisinin ikram ettiği tatlıya, "Tıpkı cennet gibi güzel! Böyle bir tat ve lezzet olamaz!" yorumunu yapması üzerine bu ismi buluyor.

"Cennetin çamuru olmaz, varsa da onun lezzetinden doyulmaz" ifadesini kullanan 40 yıllık usta Bekan, kendine has cennet çamuru tarifi ile de öne çıkıyor.

CENNET ÇAMURU MALZEMELERİ

60 gram tereyağ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

125 gram tel kadayıf

100 gram antep fıstığı

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

CENNET ÇAMURU TARİFİ, NASIL YAPILIR?

nefisyemektarifleri.com'dan alınan cennet çamuru tarifi şöyle:

Şerbet için şeker ve suyu tencereye alın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp limon suyunu ekleyin 7-8 dk sonra kapatın.

Tereyağ ve sıvı yağı tencereye alın.

Eriyince minik minik doğranmış kadayıfları ekleyin? sürekli karıştırarak renk alana kadar kavurun.

Sonra fıstıkları ekleyip iyice birbirine yedirip altını kapatın.

Püf noktası: Soğumuş şerbeti azar azar ekleyin çamur kıvamına gelince birkaç dakika dinlendirip servis edebilirsiniz.

Not: Kaymak veya dondurmayla da çok iyi gidiyor.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı