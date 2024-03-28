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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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28 Mart 2024 15:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:40

1 Nisan kamu tatili mi?

Türkiye'de seçimlere kısa süre kala en çok araştırılanlar arasında 1 Nisan 2024 tarihinin kamu tatili olup olmadığı merak konusu oldu. Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak. Detaylar haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
1 Nisan kamu tatili mi?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala insanlar ertesi günün kamu tatili olarak sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli olarak sayılacak. İşte detaylar...

1 NİSAN KAMU TATİLİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde görev alan kamu personellerinin 1 Nisan tarihinde izinli sayılacağı belirtildi. 

1 Nisan kamu tatili mi? - 1. Resim

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre okulların eğitim öğretime tekrardan hazırlanabilmesi için 1 Nisan tarihinin tatil olacağı açıklandı. 

1 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversitelerin seçim sonrası tatil olup olmayacağı ise değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar rektörlükleri tarafından alınıyor. Öğrencilerin üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamayı takip etmeleri gerekiyor. 

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Kaynak: TGRT Haber
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