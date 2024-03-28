1 Nisan kamu tatili mi?
Türkiye'de seçimlere kısa süre kala en çok araştırılanlar arasında 1 Nisan 2024 tarihinin kamu tatili olup olmadığı merak konusu oldu. Seçimde çalışan kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak. Detaylar haberimizde...
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala insanlar ertesi günün kamu tatili olarak sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli olarak sayılacak. İşte detaylar...
1 NİSAN KAMU TATİLİ Mİ?
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde görev alan kamu personellerinin 1 Nisan tarihinde izinli sayılacağı belirtildi.
1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre okulların eğitim öğretime tekrardan hazırlanabilmesi için 1 Nisan tarihinin tatil olacağı açıklandı.
1 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversitelerin seçim sonrası tatil olup olmayacağı ise değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar rektörlükleri tarafından alınıyor. Öğrencilerin üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamayı takip etmeleri gerekiyor.