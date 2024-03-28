1 Nisan kamu tatili mi?

28 Mart 2024 15:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:40

Yerel seçimlerin en genç adayı 18, en yaşlı adayı 90 yaşında

Yerel seçimlerin en genç adayı 18, en yaşlı adayı 90 yaşında

Yerel seçim iptal olursa ne zaman yenilenecek?

Yerel seçim iptal olursa ne zaman yenilenecek?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala insanlar ertesi günün kamu tatili olarak sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan'da izinli olarak sayılacak. İşte detaylar...

1 NİSAN KAMU TATİLİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde görev alan kamu personellerinin 1 Nisan tarihinde izinli sayılacağı belirtildi.

1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre okulların eğitim öğretime tekrardan hazırlanabilmesi için 1 Nisan tarihinin tatil olacağı açıklandı.

1 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversitelerin seçim sonrası tatil olup olmayacağı ise değişiklik gösteriyor. Üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar rektörlükleri tarafından alınıyor. Öğrencilerin üniversite rektörlükleri tarafından yapılan açıklamayı takip etmeleri gerekiyor.