1 Nisan Pazartesi günü borsa açık olacak

29 Mart 2024 18:16 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:21

Borsa İstanbul'da işlemler devam edecek. Peki, seçimlerin ardından 1 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? Vatandaşlar borsanın işlem yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

1 NİSAN PAZARTESİ BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 1 Nisan'da seçimlerin ardından işlemlerine devam edecek. Herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

1 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

1 Nisan Pazartesi günü bankaların açık ya da kapalı olması yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Borsa İstanbul için de şu an herhangi bir tatil açıklaması yok.