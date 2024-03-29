Araç sahipleri dikkat: Son üç gün, zorunluluk bitecek!

29 Mart 2024 14:07 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca; yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçların kış lastiği takmalarını, ilin hava ve iklim koşullarına bağlı olarak belirli dönemlerde zorunlu kılıyor.

Bu kış da İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması sona eriyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

YÜKSEK SICAKLIKLARDA AŞINIYORLAR

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda en iyi performansı göstermek üzere özel olarak tasarlandığı için yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybeder.

Yüksek sıcaklıklarda lastikler daha hızlı aşınır, bu da erken aşınma ve performans kaybı gibi sorunlara neden olur. Yaz aylarında kullanılmayan kış lastikleri, yol tutuşunda önemli ölçüde azalma ve araç kontrolünde olumsuz etkiler oluşturarak yakıt tüketimini artırabilir.

DORĞU LASTİK SÜRDÜREBİLİRLİĞİ SAĞLAR

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salınımına da neden olur. Doğru mevsimde uygun lastik kullanımı ise çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar.