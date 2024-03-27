Avrupa Oyunları kaç yılda bir yapılır?

27 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:26

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklandı. Bu haberin ardından birçok vatandaş Avrupa Oyunları'nın kaç yılda bir düzenlendiğini araştırmaya başladı. Detaylar, haberimizde...

AVRUPA OYUNLARI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Avrupa Oyunları 4 yılda bir yapılmaktadır. Oyunlar kıtanın en büyük olimpik organizasyonudur.

AVRUPA OYUNLARI NEDİR?

Avrupa Oyunları, 2012'de Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin aldığı bir karar ile düzenlenmesine karar verilmiş olimpiyat oyunlarıdır. Avrupa'daki 50 ülkenin tamamı oyunlarda yer almaktadır. Sadece Birleşik Krallık tek bir bayrak altında olimpiyatlara katılmaktadır. Olimpiyat ilk olarak 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmiştir. Daha sonra sırayla Belarus'un başkenti Minsk ve Polonya'nın şehirlerinden biri olan Krakow'da yapılmıştır.