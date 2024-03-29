Bulgaristan'da deprem mi oldu? Son dakika 29 Mart son depremler

29 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:11

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından Bulgaristan'da meydana gelen depremin detayları araştırıldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri...

BULGARİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

29 Mart günü 09.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Rasathane aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyoruz. Günlük ve anlık olarak tüm depremlerin şiddetini, saatini, yerini ve derinliğini öğrenebilmekteyiz.