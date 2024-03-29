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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:11

Bulgaristan'da deprem mi oldu? Son dakika 29 Mart son depremler

29 Mart günü sabah saatlerinde Bulgaristan'da meydana gelen 4.0'lık deprem Edirne'de de hissedildi. Vatandaşlar ise son depremleri araştırmaya başladı. Bugün Bulgaristan'da olan sarsıntının kaç büyüklüğünde olduğu merak edildi.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Bulgaristan&#039;da deprem mi oldu? Son dakika 29 Mart son depremler

Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından Bulgaristan'da meydana gelen depremin detayları araştırıldı. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede gibi sorulara cevap arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri...

BULGARİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

29 Mart günü 09.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Bulgaristan'da deprem mi oldu? Son dakika 29 Mart son depremler - 1. Resim

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Rasathane aracılığıyla gün içerisinde olan tüm sarsıntıların detaylarını öğrenebiliyoruz. Günlük ve anlık olarak tüm depremlerin şiddetini, saatini, yerini ve derinliğini öğrenebilmekteyiz.

Kaynak: TGRT Haber
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