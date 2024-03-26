Çikolata fiyatlarına 2025'te rekor zam geliyor

26 Mart 2024 20:27 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:29

Kakao fiyatları son dönemde yaşanan arz krizi nedeniyle hızla yükseliyor. Son iki ayda yüzde 250'ye varan bir artışla ton başına 9 bin doları aşan kakao fiyatları, çikolata fiyatlarına da yansıyor. Bu durum, Ramazan Bayramı'na yaklaşırken çikolata fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden oluyor.

KAKAO KRİZİNİN YANSIMALARI: ÇİKOLATA FİYATLARINDA REKOR ZAM

Bloomberg HT'nin haberine göre, küresel piyasalarda kakao fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Son dönemde 46 yılın en yüksek seviyesine ulaşan kakao fiyatları, ton başına 9 bin doları geçerek bakırı bile geride bıraktı. Piyasa uzmanları, bu yükselişin devam etmesi halinde çikolata fiyatlarının daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

Kakao fiyatlarındaki artışın temel nedeni, çiftçilerin ürünlerini yerel tüccarlara satması ve bu tüccarların da küresel tedarik zincirini bozmasıdır. Bu durum, çikolata endüstrisini etkileyerek çikolata fiyatlarında rekor zamlara neden olmaktadır.

Kakao çekirdeklerini işleyen ve çikolata ürünlerini piyasaya süren küresel tüccarlar, büyük şirketlere, örneğin Nestle, Hershey ve Mondelez gibi dev markalara satıyorlardı. Ancak kakao fiyatlarındaki yükseliş, bu şirketlerin maliyetlerini artırarak çikolata fiyatlarına da yansıyor. Bu durum, çikolata endüstrisindeki tüm paydaşları etkileyen bir zincirleme reaksiyona neden oluyor.