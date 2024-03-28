Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa ve Kocaeli mitingine katılacak

28 Mart 2024 09:35 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:40

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ilk! Seçime 10 gün kala hapisten çıktı, ilk turda kazandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ilk! Seçime 10 gün kala hapisten çıktı, ilk turda kazandı

İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak? YSK tarih verdi!

İptal durumunda yenileme seçimleri ne zaman yapılacak? YSK tarih verdi!

31 Mart Pazar günü Türkiye seçime gidiyor. Sandıkta oy kullanacak olan vatandaşlar ise Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mart günü hangi şehirde olacağını araştırmaya başladı. Seçime kısa süre kala merak edilenler haberimizdedir...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NEREDE?

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mart günü ilk olarak Bursa Gökdere Meydanı'nda halka ile buluşacak ardından Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda olacak.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Yerel seçime bugün itibarıyla 2 gün kaldı. 31 Mart günü sandıkta oy kullanılacak.

İPTAL OLURSA İKİNCİ SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

YSK, seçimin bazı şehir ve ilçelerde iptal edilmesi halinde yenilenmenin 2 Haziran'da olacağını açıkladı.