Francis Scott Key Köprüsü neden yıkıldı?

27 Mart 2024 09:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 09:56

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'nün çökme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Olayın ardından birçok kişi köprünün neden çöktüğünü araştırmaya başladı. Francis Scott Key Köprüsü gemi çarpması nedeniyle çöktü. Detaylar haberimizde...

FRANCİS SCOTT KEY KÖPRÜSÜ NEDEN ÇÖKTÜ?

Köprü dün yerel saatlere göre 01.30 civarında 'Dali' adlı büyük bir kargo gemisinin çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. 56 metre yüksekliğindeki köprü 1977 yılında hizmete açılmış ve günde yaklaşık 31 aracın geçişine imkan sağlıyor.

GEMİ KÖPRÜYE KASITLI MI ÇARPTI?

ABD Başkanı Joe Biden köprünün yıkılmasının 'kaza' olduğunu ve kasıtlı bir eylem olmadığını açıkladı.

KAZA SIRASINDA KÖPRÜDE İNSANLAR VAR MIYDI?

Yıkılan köprünün üzerinde kaza sırasında en az 7 kişinin olduğu açıklandı. Kazanın ardından yapılan kurtarma çalışmaları ile nehre düşenlerden 2 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılanlardan birinin ise taburcu edildiği açıklandı.