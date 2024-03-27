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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 09:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 09:56

Francis Scott Key Köprüsü neden yıkıldı?

ABD'nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü yıkıldı. Birçok insan yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün neden çöktüğünü merak ediyor. Ayrıca insanlar olayın kaza olup olmadığını da araştırıyor. Franciss Scott Key Köprüsü gemi çarpması nedeniyle yıkıldı. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Francis Scott Key Köprüsü neden yıkıldı?

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'nün çökme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Olayın ardından birçok kişi köprünün neden çöktüğünü araştırmaya başladı. Francis Scott Key Köprüsü gemi çarpması nedeniyle çöktü. Detaylar haberimizde...

FRANCİS SCOTT KEY KÖPRÜSÜ NEDEN ÇÖKTÜ?

Köprü dün yerel saatlere göre 01.30 civarında 'Dali' adlı büyük bir kargo gemisinin çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. 56 metre yüksekliğindeki köprü 1977 yılında hizmete açılmış ve günde yaklaşık 31 aracın geçişine imkan sağlıyor. 

Francis Scott Key Köprüsü neden yıkıldı? - 1. Resim

GEMİ KÖPRÜYE KASITLI MI ÇARPTI?

ABD Başkanı Joe Biden köprünün yıkılmasının 'kaza' olduğunu ve kasıtlı bir eylem olmadığını açıkladı. 

KAZA SIRASINDA KÖPRÜDE İNSANLAR VAR MIYDI?

Yıkılan köprünün üzerinde kaza sırasında en az 7 kişinin olduğu açıklandı. Kazanın ardından yapılan kurtarma çalışmaları ile nehre düşenlerden 2 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Hastaneye kaldırılanlardan birinin ise taburcu edildiği açıklandı.

Kaynak: TGRT Haber
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