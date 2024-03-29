Halkalı'da yangın nerede, neden çıktı? Son dakika

29 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 29 Mart 2024 15:12

Bugün Merkez Mahallesi'nde tekstil fabrikasında çıkan yangının ardından detayları gündeme geldi. Endişelendiren olayın nerede olduğu araştırılırken son durum da merak edildi. 29 Mart günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayın yerine ekipler yönlendirildi ve çalışmalar başladı.

HALKALI'DA YANGIN MI ÇIKTI?

29 Mart Cuma günü Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ayrıntılar geliyor...