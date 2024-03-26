Ic Enterra katılım endeksine uygun mu?

26 Mart 2024 10:37 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:38

Ic Enterra halka arz hangi bankalarda var?

Ic Enterra halka arz hangi bankalarda var?

27-28-29 Mart tarihlerinde talep toplamasının ardından 10 TL'den işlem görecek olan hissenin hangi bankalarda olduğu araştırılmaya başlandı. ENTRA hisse koduyla satışa çıkacak olan halka arz 369,565, 717 lot dağıtacak. İşte tüm detayları...

IC ENTERRA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım endeksine uygun değildir.

HİSSE KODU VE FİYATI

ENTRA koduyla 10 TL'den talep toplamaya başlayacak olan hisse Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KAÇ LOT VERİR?

Henüz belli olmasa da vermesi beklenen lot miktarı şöyle:

2.1 Milyon katılım | 132 Lot (1320 TL)

2.5 Milyon katılım | 111 Lot (1110 TL)

2.9 Milyon katılım | 96 Lot (960 TL)

3.3 Milyon katılım | 84 Lot (840 TL)

3.7 Milyon katılım | 75 Lot (750 TL)

4.1 Milyon katılım | 68 Lot (680 TL)

4.5 Milyon katılım | 61 Lot (610 TL)

4.9 Milyon katılım| 57 Lot (570 TL)