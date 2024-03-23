Saç boyatmak orucu bozar mı? Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler

23 Mart 2024 14:15 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:19

Oruçluyken misvak kullanılır mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Oruçluyken misvak kullanılır mı? Dinimiz İslam orucu bozmayan şeyler

Mübarek Ramazan ayına girmemizin ardından nelerin orucu bozduğu merak konusu oldu. Niyet edenlerin gündeminde ise saç boyatmanın orucu bozup bozmadığı yer alıyor. İstemeden kusmak, çiçek koklamak, kulağa sabunlu su kaçması orucu bozmamaktadır.

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Saçlarını boyatmak orucu bozmaz. Bunun yanında parfüm koklamak, lazer epilasyon yaptırmak, kaş aldırmak ve bıyık aldırmak da bozmayanlar arasındadır.

ORUCU NELER BOZAR?

Astım spreyi kullanmak, buruna kolonya çekmek, ilaç enjekte edilmesi, bilerek su buharını teneffüs etmek bozan bazı şeyler arasında yer alıyor.

NELER BOZMAZ?

Niyetli olduğunu unutarak yemek yemek, istemeden kusmak, sahur saatinde tok tutacak ilaçlar tüketmek, lens takmak ve iğnesiz olarak diş çektirmek gibi şeyler de bozmaz.

BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ?

23 Mart itibarıyla Ramazan ayının 13. günündeyiz. 10 Nisan günü bayram başlayacaktır.