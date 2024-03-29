TFF 2. ve 3. Lig'de hangi maçlar YouTube'dan yayınlanacak? (3 Nisan)
TFF 2. ve 3. Lig maçlarının YouTube üzerinden yayınlanmasına karar verilmişti. 3 Nisan günü hangi maçların yayınlanacağı merak konusu oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor ve 1461 Trabzon FK maçı yayınlanacak. İşte bütün maç listesi...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden takımların maçlarının her hafta 10 tanesinin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından insanlar 3 Nisan tarihinde oynanacak olan maçların hangilerinin YouTube üzerinden yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte maçların listesi...
TFF'NİN YOUTUBE'DAN YAYINLAYACAĞI MAÇLAR NELER?
Yayınlanacak olan maçların saatleri şöyle:
TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Ankara Demirspor - 1461 Trabzon FK
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 Menemen Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
15.00 Karaman Futbol Kulübü - Anagold 24 Erzincanspor
TFF 3. Lig 1. Grup
15.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.
TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Turgutluspor
15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Ergene Velimeşe Spor
TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig 4. Grup
13.00 Muş 1984 Muşspor - Armoni Alanya Kestelspor
15.00 Nevşehir Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor