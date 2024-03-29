TFF 2. ve 3. Lig'de hangi maçlar YouTube'dan yayınlanacak? (3 Nisan)

29 Mart 2024 13:46 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden takımların maçlarının her hafta 10 tanesinin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından insanlar 3 Nisan tarihinde oynanacak olan maçların hangilerinin YouTube üzerinden yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte maçların listesi...

TFF'NİN YOUTUBE'DAN YAYINLAYACAĞI MAÇLAR NELER?

Yayınlanacak olan maçların saatleri şöyle:

TFF 2. Lig Beyaz Grup

15.00 Ankara Demirspor - 1461 Trabzon FK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Menemen Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

15.00 Karaman Futbol Kulübü - Anagold 24 Erzincanspor

TFF 3. Lig 1. Grup

15.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.

TFF 3. Lig 2. Grup

15.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Turgutluspor

15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Ergene Velimeşe Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

15.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig 4. Grup

13.00 Muş 1984 Muşspor - Armoni Alanya Kestelspor

15.00 Nevşehir Belediye Spor - Siirt İl Özel İdaresi Spor