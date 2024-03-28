Emine Helil İnay Kınay kimdir, nereli? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı Emine Helil İnay Kınay hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:49 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:49

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Karabağlar ilçesinde Emine Helil İnay Kınay, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kimdir? Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli?

EMİNE HELİL İNAY KINAY KİMDİR?

Emine Helil İnay Kınay, 1977 Uşak doğumludur. Orman mühendisi bir baba, devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak eğitimimi ülkenin farklı kentlerinde devam ettirmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kınay yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kamuda çevre mühendisi olarak 23 yıl görev aldı.

Emine Helil İnay Kınay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Karabağlar Belediye Başkanlığı için yarışacak.