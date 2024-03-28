Saniye Bora Fıçı kimdir, nereli? CHP İzmir Foça Belediye Başkan adayı Saniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:43 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:43

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Foça ilçesinde Saniye Bora Fıçı, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kimdir? Saniye Bora Fıçı kaç yaşında, nereli?

SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?

Saniye Bora Fıçı, Foça Gerenköy'de 1967 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gerenköy'de, lise eğitimini ise Menemen Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Çalışma hayatına 1987 yılında Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nde başladı.

Saniye Bora Fıçı, 2000 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Bora Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Sivil toplum örgütlerinde de aktif rol alan Fıçı, 2009 yılında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi olarak seçildi. İZTO Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca İzmir Ticaret Odası Sağlık Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeliği, Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği gibi görevleri yürüttü.

Saniye Bora Fıçı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mahalle ve İl Delegeliği görevlerini aldı. 2015 yılında İzmir İl Kadın Kollarına atanarak Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan İzmir İl Kongresi'nde çarşaf liste seçim yöntemi ile seçilen Fıçı, iş dünyasından, kent konseylerinden ve CHP Foça İlçe Örgütü'nden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Saniye Bora Fıçı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Foça Belediye Başkanlığı için yarışacak.