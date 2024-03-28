Onur Yiğit kimdir, nereli? CHP İzmir Balçova Belediye Başkan adayı Onur Yiğit hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:56

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Balçova ilçesinde Onur Yiğit, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kimdir? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli?

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi üzerine bitirdi.

Onur Yiğit, İzmir Balçova'da birçok sağlık kuruluşunun kurucusudur. Ayrıca, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ASİSTANA ve Medifema Global şirketlerinde kurucu ve üst düzey yöneticisidir.

Onur Yiğit, 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. Balçova ve Narlıdere'de ilçe ve ön seçim delegeliği görevlerini üstlendi. 2019 yılında Narlıdere Belediye Meclis Üyeliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kâtip üyeliği görevini yürüttü.

Onur Yiğit, evlidir ve kız çocuk babasıdır.

Onur Yiğit, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Balçova Belediye Başkanlığı için yarışacak.