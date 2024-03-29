Fransa işini şansa bırakmayacak! Paris Olimpiyatları'na Polonya'dan polisli destek

29 Mart 2024 13:08 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:09

Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Fransız hükümeti, Moskova'da yaşanan silahlı saldırıların ardından ülkenin terör alarmını, Olimpiyatların 26 Temmuz'da başlamasına sadece birkaç ay kala en yüksek seviyeye çıkardı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sosyal medya platformu X'te, "Polonya Silahlı Kuvvetleri, 2024 Yaz Olimpiyatlarının hazırlıklarını ve güvenliğini desteklemek için Fransa tarafından kurulan uluslararası koalisyona katılacak" açıklamasında bulundu.

ASIL AMAÇ, PATLAYICILARIN TESPİTİ VE TERÖRE KARŞI MÜCADELE

Açıklamaya göre askerlerden oluşan ve aralarında arama köpeklerinin de bulunduğu bir özel görev gücü Paris'e gönderilecek. Bu gücün asıl amacı, patlayıcıların tespiti ve terör olaylarına karşı mücadeleyle ilgili faaliyetleri üstlenmek olacak.

Duyuru, Fransa'nın Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard'ın Varşova'yı ziyaret ettiği gün yapıldı. Polonyalı bir askeri sözcü, düzenleme ayrıntılarının üzerinde çalışıldığını ve daha sonraki bir tarihte açıklanacağını söyledi.