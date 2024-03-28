Rusya'daki terör saldırısının ardından en az 95 kişi halen kayıp!

28 Mart 2024 11:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:23

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Rusya'daki terör saldırısını bilen ABD bir ülkeyi daha uyardı! Avrupa diken üstünde

Moskova'da 22 Mart tarihinde gerçekleştirilen, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 143 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı. Rus yerel haber servisi Baza, saldırının ardından alanda bulunan 95'ten fazla insanın halen kayıp olduğunu duyurdu.

İnsanlar, yakınlarını hastanelerin acil servislerinde aramaya başladı. Kayıp ihbarları üzerine bir liste oluşturuldu ve hastanelere ulaştırıldı. Listeye göre, saldırı anında alanda bulunan en az 95 kişinin akıbeti hakkında bir bilgi yok.

Haber ajansının açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Bu listelerde terör saldırısından bu yana yakınlarının iletişime geçemediği ancak yaralı ve ölü listelerinde bulunmayan kişiler yer alıyor. Bu insanlardan bazıları öldü, ancak henüz kimlikleri tespit edilemedi.''

Öte yandan yetkililer, olay yerinde 500'den fazla mermi bulunduğunu açıkladı.

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.