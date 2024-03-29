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Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:49

Son dakika! Yunanistan'da peş peşe şiddetli deprem: Türkiye'de de hissedildi

Son dakika haberi... Yunanistan 6,0 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Türkiye'nin Ege Denizi'ne kıyısı olan bazı kentlerde de hissedildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Yunanistan&#039;da peş peşe şiddetli deprem: Türkiye&#039;de de hissedildi

Yunanistan'ın güney bölgesinde 6,0 ve 5,7  büyüklüğünde peş peşe depremler gerçekleşti. Olumsuz bir ihbar yapılmazken deprem, Türkiye'nin Ege Denizi'ne kıyısı olan bazı kentlerde de hissedildi.

Son dakika! Yunanistan'da peş peşe şiddetli deprem: Türkiye'de de hissedildi - 1. Resim

BULGARİSTAN DA SALLANMIŞTI...

Bulgaristan'da da sabah erken saatlerinde bir deprem meydana gelmişti. Saat 09.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti. 

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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