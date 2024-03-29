Son dakika! Yunanistan'da peş peşe şiddetli deprem: Türkiye'de de hissedildi

29 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:49

Yunanistan'ın güney bölgesinde 6,0 ve 5,7 büyüklüğünde peş peşe depremler gerçekleşti. Olumsuz bir ihbar yapılmazken deprem, Türkiye'nin Ege Denizi'ne kıyısı olan bazı kentlerde de hissedildi.

BULGARİSTAN DA SALLANMIŞTI...

Bulgaristan'da da sabah erken saatlerinde bir deprem meydana gelmişti. Saat 09.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti.