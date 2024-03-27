Türkiye'deki yerel seçimler dış basının yakın markajında! İşte dikkat çeken analiz

27 Mart 2024 15:19 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:28

Yerel seçime sayılı günler kala dış basından dikkat çeken bir analiz geldi. Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian ve Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'deki yerel seçimleri yakın markajına aldı.

İstanbul'daki seçim yarışının çekişmeli geçeceğini belirten Guardian, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki seçimleri kazanmasının ardından yeni seçimin ''Türkiye'de muhalefet için bir dönüm noktası olduğunu'' yazdı. İmamoğlu'nun 2019'daki zaferiyle, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakibi haline geldiği'' ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde İstanbul'u yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kontrolü altına almayı hedeflediği belirtildi.

''ERDOĞAN'IN ZAFERİ MUHALEFETİ KARAMSARLIĞA SÜRÜKLEDİ''

Muhalefet tarafında ise coşku ve değişimin geçtiğimiz yıla oranla daha az olduğuna dikkat çekilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferiyle beraber karamsar bir ruh halinin hakim olduğu ifade edildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu kez yanında İYİ Parti desteği olmaması ve AK Partili rakibi Murat Kurum'a karşı yalnız olduğuna da dikkat çekildi.

''SIKI BİR YARIŞ OLACAK''

Haberde, Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu'ndan Berkay Mandıracı'nın şu yorumlarına yer verildi:

''Kesinlikle sıkı bir yarış olacak. Genel seçimlerdeki yenilginin ardından muhalefet destekçileri arasında bir ilgisizlik hissi oluştu. Muhalefetin bölünmüşlüğü, değişim ihtimalinin her zamankinden daha az olduğuna dair algıyı güçlendirdi.''

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AFP'YE AÇIKLAMALAR

Fransız haber ajansı AFP ise Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara'da CHP'den aday olmasına değindi. Şimdilerde Milliyetçi Halk Partisi'nde (MHP) bulunan Etismesgut Belediyesi'nin başkanlığı için yarışacak olan Beşikçioğlu, ajansa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ekrandayken liderleri olması gerektiği gibi göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu fikirleri hayata geçirme zamanı geldi.''

Anketleri takip etmediğini belirten ünlü oyuncu, "Ben her şeyden önce buradaki insanlar için bir sanatçıyım. Allah'ın izniyle onların belediye başkanı da olacağım" dedi.