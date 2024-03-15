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15 Mart 2024 03:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 03:11

Erzincan'da kar ve tipiden eğitime 1 gün ara verildi

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Refahiye ilçesinde de taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincan&#039;da kar ve tipiden eğitime 1 gün ara verildi

Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Erzincan'da gece saatlerinde başlayan aralıklı yağmur yağışı görülürken, yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu. 

Kar yağışı nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi'nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı. Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

Erzincan'da kar ve tipiden eğitime 1 gün ara verildi - 1. Resim

OKULLAR TATİL EDİLDİ 

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 15 Mart 2024 Cuma günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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