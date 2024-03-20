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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 11:37 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:38

MEB'den okul öncesi dönemi için yeni platform

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi dönemden itibaren çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla öykü türünde materyaller geliştirerek yeni bir platform oluşturdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
MEB&#039;den okul öncesi dönemi için yeni platform

MEB'den yapılan açıklamaya göre, çocuklara erken çocukluk döneminden itibaren okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra kelime hazinesini artırmak, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için oluşturulan platform erişime açıldı.

Öğretmenler tarafından yazım, çizim ve tasarım çalışmalarının yapıldığı 53 resimli okul öncesi öykü kitabının bulunduğu platforma, "365gunoyku.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

MEB'den okul öncesi dönemi için yeni platform - 1. Resim

Öykü, bilmece-bulmaca, sözcüksüz resimli kitaplar, tekerleme, şiir, kavram ve gezi türlerinin de bulunduğu kitaplarda, çevre okuryazarlığı ve iklim değişikliği gibi konulara da yer verilerek, küresel sorunlara ilişkin duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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