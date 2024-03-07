Özel okullarda yeni dönem! MEB duyurdu: Artık zorunlu olacak

07 Mart 2024 11:14 - Güncelleme : 07 Mart 2024 11:34

Özel okullarda yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan, özel okullara dair birçok yeni hüküm getirilen düzenlemeyle bakanlık onaylı ücretsiz ders kitapları zorunlu hale gelecek.

16 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemede, özel okullarda bakanlığın onayladığı ders kitaplarının okutulması da yer alıyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, MEB onaylı ders kitapları, eğitimin tüm kademelerinde devlet tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Söz konusu kitaplar, öğretim programlarına ve çağın gereklerine göre sürekli güncelleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okuyan bütün öğrencilere de ücretsiz ulaştırılması konusunda çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede öğrencilere yönelik kazanım çalışmalarının merkezine, yardımcı kitaplar ve başka kaynaklar değil, ders kitapları geçecek. Bu nedenle mevzuatta da devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ücretsiz ders kitaplarına ilişkin, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır" hükmü getirildi.

HEDEF YANLIŞ VE UYGUNSUZ ÖĞRENMELERİ ENGELLEMEK

Söz konusu hükümle, bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygusuz öğrenmelerin önüne geçmek amaçlanıyor.

Bu çerçevede, resmi ve özel okullarda MEB tarafından hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken, ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında da öğrencilere ulaşan her ders kitabı, bakanlık yetkililerince titiz bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Ayrıca özel okullarda çocuğu bulunan velilerin talep edilen farklı kaynak kitaplar nedeniyle ekonomik bakımdan zorlanmamaları da hedefler arasında yer alıyor.

SINAV SORULARI BU KİTAPLARA GÖRE HAZIRLANACAK

Ders kitaplarıyla ilgili yeni hüküm, ortak sınav ve ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlara girecek öğrenciler için büyük önem taşıyor. Zira söz konusu sınavlarda çıkacak bütün sorularda, bakanlığın hazırladığı ders kitapları kaynak olarak alınacak.

ÖZEL OKULLAR DENETİME TABİ TUTULACAK

Yeni düzenleme ile ayrıca "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulmasını sağlama" konusunda, özel okulların kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürüne de çeşitli sorumluluk getirildi.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulları okuttukları ders kitapları açısından denetime tabi tutacak. Bu kapsamda denetimlerde derslerde okutulan ders kitabının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığına bakılacak.

KİTAPLARI KULLANMAYANA CEZA

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderecek.

Ders kitabını kullanmayan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesindeki cezai müeyyideler uygulanabilecek. Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.